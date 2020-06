Giustizia: Di Maio, serve riforma Csm il prima possibile per evitare meccanismo correnti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del Consiglio superiore della magistratura (Csm) deve essere fatta il prima possibile e con strumenti che evitino il meccanismo delle correnti. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Porta a Porta”. “Non è questo caso l’unico problema della magistratura ma la punta di un iceberg di un problema molto più grande”, ha spiegato il capo della diplomazia, secondo cui non si possono ignorare “i meccanismi di merito con cui si fanno le nomine dei procuratori e dei presidenti dei tribunali”. "Il prossimo Csm non lo possiamo eleggere con questa legge”, ha aggiunto Di Maio. “Io sono sempre stato un ‘grande tifoso’ della magistratura, ho sempre ammirato il loro lavoro e ho spesso sostenuto con il Movimento grandi inchieste che hanno dato risultati su temi come la lotta alla mafia”, ha affermato il titolare della Farnesina. (Res)