Libia: Di Maio, nei prossimi giorni mi recherò in visita nel paese

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nei prossimi giorni si recherà in visita in Libia. È stato lo stesso Di Maio ad annunciarlo a “Porta a Porta”. “Quando ho iniziato a lavorare sulla Libia gli obiettivi erano e sono ancora tre: garantire i nostri interessi geostrategici; assicurare l’unità della Libia; e fare in modo che si arrivi alla cessazione di questo conflitto. Tutti dicono che l’Italia perde terreno: sicuramente l’Italia non dà armi alle parti libiche e io mi tengo i nostri valori della Costituzione rispetto ad altre realtà”, ha detto Di Maio. Il ministro ha ricordato, tuttavia, che “i nostri asset geostrategici sono ancora lì e soprattutto che l’Italia è l’unica che ha ancora un’ambasciata a Tripoli fra tutti i paesi europei e che ha un rapporto importantissimo con tutte le istituzioni libiche”. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova" il titolare della Farnesina potrebbe recarsi già domani nel Paese nordafricano per colloqui con il capo del Consiglio presidenziale e premier del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, il ministro dell'Interno del Gna, Fathi Bashaga, e l'omologo Mohamed Taher Siala.(Res)