Regeni: Di Maio, verità sulla morte non sarà intaccata da rapporti istituzionali con l'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La verità sulla morte di Giulio Regeni non sarà intaccata dai rapporti istituzionali con l’Egitto. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Porta a Porta”. “Credo che tenere l’ambasciatore al Cairo e fare in modo che col corpo diplomatico, oltre che nei contatti a vari livelli, si debba sempre continuare a tenere un contatto diretto per spingere le istituzioni egiziane a lavorare sulla verità della morte di Regeni e quindi restituire la verità alla famiglia”, ha spiegato il ministro. Secondo Di Maio, la questione non è “trovare i colpevoli” ma “processare gli indagati” e per farlo ci sarà nei prossimi giorni un incontro fra i due procuratori di Roma e del Cairo. Il titolare della Farnesina ha ricordato che “c’è stato un incontro tecnico il 14 gennaio, ma quando sono arrivato al ministero le procure non si parlavano da un anno” e per questo motivo è giusto favorire “la collaborazione giudiziaria”. In conclusione, in merito alla possibile vendita di due fregate di Fincantieri all’Egitto il ministro ha affermato: “La decisione che si è presa rispetto a una dinamica per cui Fincantieri è un’azienda che ha avuto un’opportunità a contrattare con l’Egitto è quella di procedere con l’autorizzazione da dare per negoziare sulle fregate, adesso vedremo l’esito della negoziazione. La decisione che abbiamo preso come governo non intacca il processo per la verità sulla morte di Giulio Regeni”. (Res)