Coronavirus: Di Maio, nessuno Stato può farcela da solo, in Europa servono misure straordinarie

- Nessuno Stato può farcela da solo ad uscire dalla crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus, per questo se "l’Europa vuole salvarsi servono misure straordinarie". Lo afferma il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. "Se vogliamo limitare al massimo gli effetti di questa crisi economica causata dal coronavirus allora dobbiamo agire senza perdere tempo. Nessuno Stato può pensare di farcela da solo, questa pandemia sta ancora causando vittime e colpendo il tessuto sociale dell’Italia, ma anche di tanti altri paesi. Dunque o ci mettiamo in testa che in Europa dobbiamo lavorare tutti insieme con trasparenza e lealtà, oppure l’Europa perde, ogni singolo stato perde", scrive Di Maio su Facebook. "Come Italia stiamo portando avanti una trattativa per raggiungere un accordo ambizioso sugli aiuti europei. Perché quando di mezzo c’è la salute e il lavoro degli italiani un governo deve agire dando il massimo, anche l’impossibile", aggiunge il capo della diplomazia. "Oggi al ministero degli Esteri ho incontrato prima il collega sloveno Anze Logar e dopo quello olandese Stef Blok. Abbiamo battuto su un punto fondamentale: nessuno ha la responsabilità di questa crisi e se l’Europa vuole salvarsi servono misure straordinarie. Ce la stiamo mettendo tutta, andiamo avanti a testa alta per il nostro Paese", ha concluso. (Res)