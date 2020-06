Decreto Rilancio: audizione Gualtieri domani alle 19 alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 19, presso la Sala del Mappamondo alla Camera, la commissione Bilancio svolge l'audizione del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nell'ambito dell'esame del DL 34/2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)