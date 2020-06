Brasile: export di carne suina in Cina in aumento del 52 per cento in un anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini di ricavi, le vendite mensili di carne di maiale hanno raggiunto i 227,9 milioni di dollari, il 58,4 per cento in più rispetto agli utili registrati a maggio 2019. "Abbiamo superato per la prima volta il livello di 100 mila tonnellate e di 200 milioni di dollari in un solo mese. Risultato atteso per quest'anno nonostante gli effetti della pandemia", ha detto in una nota il presidente di Abpa, Francisco Turra. Complessivamente nei primi cinque mesi del 2020 le esportazioni di carne di maiale hanno raggiunto le 383.200 mila tonnellate, un volume superiore del 34 per cento rispetto ai primi cinque mesi del 2019, quando le esportazioni raggiunsero un volume di 285.900 mila tonnellate. (segue) (Brp)