Brasile: export di carne suina in Cina in aumento del 52 per cento in un anno (4)

- In aumento, seppur in misure inferiore, anche le esportazioni di carne di pollo che, tra prodotto in natura e prodotto lavorato, hanno raggiunto le 399.400 mila tonnellate a maggio, in aumento del 4,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando le esportazioni raggiunsero un volume di 382.200 mille tonnellate. Complessivamente nei primi cinque mesi del 2020 le esportazioni di carne di pollo hanno raggiunto 1,7 milioni di tonnellate, un volume superiore del 4,9 per cento a quello raggiunto tra gennaio e maggio del 2019, quando le esportazioni raggiunsero un volume di 1.6 milioni di tonnellate. L'associazione ha anche sottolineato che la Cina ha aumentato la sua quota di mercato come destinazione principale per le esportazioni di pollame e carne di maiale dal Brasile. "Questa è una tendenza che dovrebbe continuare nei prossimi mesi in relazione al mercato asiatico", ha stimato la Abpa. (Brp)