Brasile: inaugurato a Brasilia il nuovo Centro per le operazioni spaziali

- E' stato inaugurato a Brasilia il Centro di operazioni spaziali (Cope), unità che sarà responsabile del monitoraggio e del controllo dei satelliti brasiliani, in particolare del Satellite geostazionario di difesa e comunicazioni strategiche (Sgdc). Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro e diversi funzionari hanno partecipato all'inaugurazione. "Da oggi il Cope coordinerà tutte le attività che fanno parte dei sistemi spaziali brasiliani, offrendo servizi militari e civili, nelle aree di comunicazione, osservazione, mappatura delle informazioni, posizionamento e monitoraggio spaziale, con vantaggi diretti e indiretti per gli utenti della comunicazione pubblica e della società brasiliana", ha dichiarato il capo di stato maggiore dell'Aeronautica, Antonio Carlos Moretti Bermudez. Il Sgdc è entrato in orbita nel 2017 ed è l'unico satellite brasiliano in grado di fornire una connessione internet a banda larga ad alta velocità in qualsiasi parte del territorio nazionale. Di uso misto, civile e militare, il satellite supporta anche le attività delle forze armate in progetti strategici di difesa nazionale. Il Cope è considerato il più moderno impianto del settore pubblico nel paese e dispone di sistemi operativi all'avanguardia, in grado di mantenere il suo funzionamento in qualsiasi situazione critica. (segue) (Brp)