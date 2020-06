Usa: il leader dei repubblicani al Senato McConnell, la riforma della polizia sarà approvata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato statunitense, Mitch McConnell, ha detto che gli sforzi della camera per approvare la legislazione sulla riforma della polizia non finiranno, anche se un voto procedurale chiave per andare avanti con il dibattito dovesse fallire. Ne parla il "New York Times". Il senatore repubblicano ha detto ai giornalisti che avrebbe preso provvedimenti parlamentari per assicurare che "questo problema possa ripresentarsi" senza ritardi procedurali, nel caso in cui la proposta di andare avanti con il disegno di legge non riuscisse a ottenere un adeguato supporto in una votazione per appello nominale che si terrà oggi. (Nys)