- Speriamo che la governance di Alitalia sappia "sfruttare quest’occasione per ripartire". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a "Porta a Porta" su Rai1. A causa della crisi provocata dal Covid-19 "tutti gli Stati stanno finanziando le compagnie di bandiera. Speriamo che la governance sappia sfruttare questa occasione per ripartire e non per finire di nuovo in coda", ha aggiunto. (Res)