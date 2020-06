© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho visto la Germania che aiutava Lufthansa, la Francia che aiutava Air France. Durante il lockdown le compagnie dovevano restare in piedi per rimpatriare i nostri connazionali", ha osservato Di Maio, secondo cui gli aiuti al settore del trasporto aereo "non riguardano solo le compagnie di bandiera ma tutte le compagnie", che rappresentano "un settore chiave per l’economia". (Res)