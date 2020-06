Scuola: Di Maio, riprendere le attività scolastiche con strutture più sicure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre in Italia si animava il dibattito sulla decisione del governo di concludere l’anno scolastico in presenza, altri Paesi sono stati "costretti a chiudere le scuole dopo averle riaperte". Lo ha osservato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a "Porta a Porta" su Rai1. "Ricordo che negli stessi mesi in cui alcuni Paesi sceglievano di riaprire le scuole, noi con prudenza abbiamo deciso di concludere l’anno scolastico mantenendo gli studenti in video lezione", ha aggiunto il ministro. Secondo Di Maio, "dobbiamo riprendere l’anno scolastico come lo ricordiamo, anche in strutture più sicure" e ha confermato che il ministro Azzolina sta lavorando per il ripristino delle strutture scolastiche in sicurezza. (Res)