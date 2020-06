Brasile: interferenze nomine polizia, inquirenti chiedono di interrogare il presidente Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia federale del Brasile ha informato il giudice della Corte Suprema (Sft) Celso de Mello, titolare dell'inchiesta sulla presunta interferenza del presidente del Brasile Jair Bolsonaro nelle nomine dei vertici dell'istituzione, che ha bisogno di interrogare il capo dello Stato. Secondo quanto riferito nella richiesta inviata dalla delegata Christiane Correa Machado, l'audizione del presidente Bolsonaro è fondamentale per poter andare avanti nelle indagini, giunte già in una fase avanzata. "Informo Vostra Eccellenza che le indagini sono in una fase avanzata, motivo per cui nei prossimi giorni si renderà necessaria l'udienza del Signor Jair Bolsonaro, Presidente della Repubblica", afferma il testo della lettera. (segue) (Brp)