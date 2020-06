Usa: Trump contro "Fox News", tutt'ad un tratto vuole essere politicamente corretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha preso di nuovo di mira l'emittente "Fox News", dicendo che "non è contento" dei suoi servizi, e che "vuole essere politicamente corretta tutto d'un tratto". Trump ha parlato della sua delusione per "Fox" - rete tradizionalmente vicina ai repubblicani - durante un'intervista con "Christian Broadcast Network". "La mia base odia quello che Fox News sta facendo", ha detto il presidente. "Roger Ailes non avrebbe mai permesso che ciò accadesse", ha detto Trump anche in riferimento al defunto amministratore delegato e presidente di "Fox", scomparso nel 2017 dopo essere stato estromesso dalla rete un anno prima a seguito di un'indagine su accuse di molestie sessuali. Il commento del presidente arriva dopo che recentemente ha twittato che "Fox" è stato l'unico grande network di notizie via cavo a mandare in diretta il suo comizio elettorale a Tulsa, in Oklahoma. (Nys)