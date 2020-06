Coronavirus: Cile, superati 250 mila casi ma rallenta curva contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santiago del Cile, 23 giu - Il Cile ha registrato nelle ultime 24 ore il minor numero di nuovi casi da coronavirus dal 2 giugno scorso, con 3.804 contagi. I dati arrivano dal ministro della Salute, Enrique Paris, che ha affermato che "si tratta di un lieve miglioramento delle cifre" ma anche che "non bisogna rilassarsi". Il paese sudamericano ha oltrepassato ad ogni modo la barriera dei 250 mila contagi, e ha superato anche la Spagna nel ranking dei paesi con maggior numero di casi. E' ancora al centro delle polemiche inoltre il conteggio delle vittime della Covid-19. Le autorità cilene hanno ammesso che vengono comunicati pubblicamente solo i decessi ufficialmente certificati attraverso un test Pcr positivo. In questo conteggio il numero delle vittime ascende a 4505. Tuttavia nei rapporti inviati all'Organizzazione mondiale della salute il governo include anche le morti sospette non ancora certificate, un conteggio che secondo quanto ammesso dalle stesse autorità di Santiago supera i 7500 morti. (segue) (Bua)