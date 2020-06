Autostrade: Di Maio, non riesco a immaginare di riaffidarle ai Benetton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è immaginabile affidare nuovamente la gestione delle Autostrade ai Benetton. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a "Porta a Porta" su Rai1. "Come tutti hanno visto in questi giorni l’Italia sta per riaprire l’ex ponte Morandi, un grande successo dello Stato che ha fatto sistema", ha aggiunto l'ex vicepremier, secondo cui nella gestione di quest’emergenza "ha funzionato tutto". "Io non immagino un futuro in cui ridiamo le Autostrade in mano ai Benetton", ha puntualizzato il ministro, pur spiegando che "la soluzione" per risolvere questa situazione "la troveranno i tecnici. Noi non possiamo riaffidare l’ex ponte Morandi ai Benetton", ha ribadito, e così vale per "i 3 mila chilometri di autostrade: dopo anni di cause, negoziati, non riesco a immaginare di riaffidargliele". (Res)