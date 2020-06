© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, parla di "terzo incendio al campo rom di Castel Romano in meno di 24 ore, ma i partiti di Raggi e Zingaretti pensano a come modificare i decreti Sicurezza. Roma e il Lazio - continua il senatore in una nota - subiscono le incapacità di chi amministra così male: città e Regione meritano molto di meglio". (Com)