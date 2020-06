Brasile: il presidente Camera deputati, necessaria maggiore attenzione all'Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati del Brasile, Rodrigo Maia, ha dichiarato che il suo paese dovrebbe prestare maggiore attenzione alla questione ambientale, in modo da non causare l'allontanamento degli investitori in un momento fondamentale per la ripresa dell'economia dopo la fine della pandemia di coronavirus. Secondo Maia, il tema della tutela dell'ambiente è, insieme al dibattito sulla democrazia e la stabilità delle istituzioni, una delle preoccupazioni degli investitori internazionali e può avere "grandi costi per la ripresa degli investimenti", ha affermato Maia durante una videoconferenza promossa dalla Camera di commercio Francia-Brasile. (segue) (Brp)