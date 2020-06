Usa: Commissione intelligence del Senato chiede rapporto sugli Ufo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione di intelligence del Senato Usa ha votato per richiedere alle agenzie di intelligence e al dipartimento della Difesa di compilare un'analisi pubblica dettagliata di tutti i dati raccolti sui "fenomeni aerei non identificati", comprese le intrusioni registrate dai piloti della marina militare negli ultimi anni. Ne parla il sito "Politico". La disposizione contenuta nel disegno di legge annuale per l'autorizzazione dei servizi segreti, che deve ancora essere adottata dal Senato, istituisce un dibattito solitamente pubblico in Campidoglio su quanto il governo abbia tenuto traccia degli aerei ad alte prestazioni di origine sconosciuta o degli Ufo. "Il Comitato rimane preoccupato per il fatto che non esiste un processo unificato e completo all'interno del governo federale per la raccolta e l'analisi di informazioni su fenomeni aerei non identificati, nonostante la potenziale minaccia", afferma il Comitato nel suo rapporto sul disegno di legge. (Nys)