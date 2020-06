Siria: attacchi aviazione israeliana nell’est e nel sud del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due soldati siriani sono stati uccisi e altri quattro sono stati feriti da un presunto attacco dell’aviazione dello Stato di Israele nella Siria meridionale e orientale. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. I media siriani non hanno puntato contro Israele per gli attacchi, mentre secondo la stampa internazionale, il raid sarebbe stato compiuto dall’aviazione dello Stato ebraico. Una fonte militare ha riferito all'agenzia di stampa statale siriana “Sana”, velivoli ostili venivano da est e nord-est di Palmira e hanno lanciato diversi missili verso posizioni militari siriane a Kobajjep nella regione di Deir ez Zor, nella Siria orientale, e ad As Suwayda, nel sud del paese. Nell’attacco ad As Suwayda, due militari siriani sarebbero rimasti uccisi, mentre altri quattro feriti. Secondo l’emittente “Halab Today Tv”, legata all’opposizione siriana, una postazione radar appartenente all'esercito siriano era tra i siti presi di mira dagli attacchi aerei.(Res)