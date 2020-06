Energia: Arrigoni (Lega) su Gse-Enea, Arera conferma pessimo tentativo di riordino, dannoso per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia della Lega, osserva che "anche Arera, alla quale la Lega aveva chiesto di esprimersi, con i pesanti rilievi contenuti nella segnalazione indirizzata oggi al Parlamento e al governo, ha chiaramente evidenziato le forti criticità dell'emendamento voluto dal Pd che, spacciato come un tentativo di riordino del Gse e di Enea, entra invece a gamba tesa nell'assetto della filiera energetica, determinando incertezza in un momento di grave crisi per il Paese. Un gruppo come il Gse, strategico per la transizione energetica, non si può pasticciare con interventi estemporanei e deleghe governative occulte: atti amministrativi e decreti ministeriali che tagliano fuori il Parlamento da qualsiasi contributo e discussione". Così il parlamentare commenta l'emendamento Benamati presentato al decreto Rilancio. "Un riassetto, quello prospettato, che - prosegue Arrigoni - inficia i principi di terzietà e indipendenza che da sempre contraddistinguono il gestore de servizi energetici, che impatta sui flussi informativi con profilature sensibili di milioni di clienti potenzialmente a rischio, e che inoltre crea un conflitto di interessi sulla gestione degli oneri di sistema, con incrementi certi in bolletta e la perdita di controllo dell'Arera, magari a favore di interventi estemporanei del Mef. Si tratta dunque di un pessimo emendamento sia nei contenuti che nel metodo - conclude - che deve essere respinto con forza. La Lega continuerà a vigilare, sempre disponibile al dialogo per affinare strumenti che consentano una transizione energetica giusta e sostenibile per il Paese". (Com)