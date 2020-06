© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso a palazzo Chigi l'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed i capi delegazione dei partiti di maggioranza sul Piano di rilancio. Al vertice è presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. In precedenza, si era tenuta sempre nella sede dell'esecutivo una riunione di governo sulla vicenda Autostrade per l'Italia. (Rin)