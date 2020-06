San Siro: Comune, squadre aderiscono a nostra proposta di riduzione volumetrie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano, a seguito dell'incontro odierno con i rappresentanti di AC Milan e FC Internazionale Milano, comunica che sono stati fatti significativi passi avanti nella messa a punto del progetto presentato dai Club per la rifunzionalizzazione dell'attuale impianto "Giuseppe Meazza" e la creazione di uno Sports and Entertainment District a San Siro con un ridotto indice volumetrico equivalente a 145 mila mq. Questa proposta è stata concepita al fine di dare attuazione alle indicazioni del Consiglio e della Giunta Comunale e mantenendo la sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria per un nuovo stadio e un distretto sportivo di assoluta avanguardia internazionale. Nell'attuale contesto, risulta di fondamentale importanza poter avviare a Milano un progetto che genererà un incremento occupazionale stimato tra 3.000 e 3.500 posti di lavoro e migliorerà un'importante area urbana, diventando una straordinaria opportunità per la Città di Milano e per il calcio italiano. (segue) (Com)