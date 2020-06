San Siro: Comune, squadre aderiscono a nostra proposta di riduzione volumetrie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta ovviamente inteso che la concessione di eventuali volumetrie in eccesso rispetto all'indice attualmente previsto dal Piano del Governo del Territorio (PGT) e pari a 0,35 mq/mq e l'approvazione degli ulteriori contenuti urbanistici ed edilizi resta soggetta alle decisioni degli organi istituzionali competenti, come previsto dal procedimento in corso. In ogni caso la proposta di rifunzionalizzazione dovrà essere ricompresa nel piano economico finanziario anche rispetto all'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio dell'intervento. Come richiesto dalla Delibera, i Club presenteranno l'integrazione dello studio di fattibilità e il nuovo piano economico finanziario del progetto per la conclusione del procedimento relativo alla dichiarazione di pubblico interesse. (Com)