Ue: Amendola incontra ministri Esteri di Paesi Bassi e Slovenia

- Il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, ha incontrato il ministro degli Esteri e degli Affari europei dei Paesi Bassi, Stef Blok. Secondo quanto riferisce una nota stampa, i due esponenti governativi hanno prima effettuato una visita al Pantheon e dopo si sono recati a Palazzo Chigi dove si è svolto un incontro di lavoro. Al centro dei colloqui la proposta Next Generation EU, il prossimo Bilancio europeo pluriennale, il nuovo Patto Europeo su migrazioni e asilo, il mercato interno UE e l’European Green Deal, Brexit. In mattinata, il ministro Amendola ha incontrato Anže Logar, ministro degli Affari esteri della Repubblica di Slovenia, con il quale si è confrontato sui temi europei di stretta attualità, tra cui la strategia per uscire dalla crisi. le relazioni future tra Unione europea e Regno Unito. “L’intenzione - spiega il Ministro Amendola - è di prepararsi al prossimo Consiglio Europeo di luglio con la volontà di superare i nodi negoziali per raggiungere un accordo in tempi rapidi. Siamo determinati a rilanciare il progetto europeo - sottolinea il ministro dem - pensando al futuro, con un Piano per la ripresa che valorizzi le priorità di una crescita verde, sostenibile e digitale. L’Italia farà la sua parte - conclude Amendola - siamo pronti a lavorare per un accordo in spirito di collaborazione e unità con i nostri partner europei”. (Com)