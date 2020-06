Fase 3: Di Maio, sospendere per tre anni il codice degli appalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe "utile sospendere il Codice degli appalti per tre anni" per riattivare gli investimenti in Italia: lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento alla trasmissione Porta a Porta su "Raiuno". "Abbiamo davanti tre quattro anni in cui dobbiamo risalire la china da una crisi economica che è paragonabile a quella dopo la Seconda guerra mondiale", ha dichiarato Di Maio. Il ministro degli Esteri ha auspicato quindi la sospensione del Codice degli appalti, lasciando in vigore solo la direttiva europea, i controlli antimafia e contro la corruzione. "Facciamo funzionare gli investimenti per i prossimi tre anni e poi io credo che saranno gli italiani a non volerlo riattivare più (il Codice degli appalti) come è", ha detto. "Smantelliamo un sistema burocratico che anche durante la pandemia ha messo in evidenza tutti i suoi limiti", ha dichiarato ancora il ministro secondo cui nel processo per la ripresa economica non possono in ogni caso essere compressi i diritti dei lavoratori. (Res)