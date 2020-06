Fase 3: Di Maio, imprescindibile la semplificazione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia "non può prescindere" da una riforma fiscale per la ripresa economica. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento alla trasmissione "Porta a Porta" su Rai1. Secondo Di Maio, è fondamentale non solo l’abbassamento delle tasse ma anche la "semplificazione nel numero". Oggi, come evidenziato dal ministro, tra vari livelli locali e nazionali in Italia c’è "una tassazione fuori controllo". "Se non ci riusciamo neanche questa volta (a semplificare la tassazione) dopo una crisi senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale, vuol dire che il Paese non è in grado di farlo più", ha detto Di Maio secondo cui la riforma della tassazione potrà essere fatta anche usando una parte dei fondi europei per anticipare alcune spese. Secondo Di Maio, il vero rischio da evitare è di mettere i fondi europei "in un silos" in cui sono già bloccati da anni decine di miliardi di euro. La credibilità dell’Italia, ha concluso Di Maio, dipende dalla capacità di spesa degli enti territoriali e dello stato centrale dei fondi che arriveranno dall’Europa. (Res)