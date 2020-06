Germania: la reazione del governo allo scandalo Wirecard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indignazione, amarezza e irritazione hanno caratterizzato la reazione del governo federale allo scandalo che ha travolto Wirecard, società di servizi finanziari tedesca che ha truccato i propri bilanci, gonfiandoli di 1,9 miliardi di euro attirare investitori. Il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, ha criticato severamente l'Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bafin) per aver mancato di esercitare in maniera efficace il proprio controllo sui conti di Wirecard. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per Scholz sorgono “domande critiche” in merito alla supervisione di Wirecard, “soprattutto per quanto riguarda la contabilità e il controllo del bilancio”. Secondo il ministro delle Finanze, “revisori e regolatori non sembrano essere stati efficaci”. Scholz è quindi intervenuto sull'inazione del Bafin nel caso Wirecard, anche prima che scoppiasse lo scandalo, nonostante i diversi avvertimenti. A tal riguardo, Scholz ha affermato: “Il Bafin ha già ammesso i propri errori, ora devono essere identificati e corretti il ​​più rapidamente possibile”. Il ministro delle Finanze ha quindi promesso una disciplina più severe in materia di regolamentazione: “Dobbiamo chiarire velocemente come dobbiamo modificare i nostri requisiti normativi al fine di poter monitorare reti aziendali complesse su tutta la linea, con prontezza e rapidità”. (segue) (Geb)