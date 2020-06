Germania: la reazione del governo allo scandalo Wirecard (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda Wirecard si era espresso già il presidente del Bafin, Felix Hufeld, “una vergogna per la Germania”. Secondo Hufeld, la questione è ora della massima priorità. Il presidente del Bafin ha quindi ammesso la propria responsabilità nell'assenza di controllo su Wirecard da parte dell'ente. Sul caso Hufeld dovrà riferire alla commissione Finanza del Bundestag nella prossima settimana. A sua volta, il ministro dell'Economia e dell'Energia, Peter Altmaier, ha chiesto che lo scandalo Wirecard venga risolto rapidamente, avvertendo del danno di immagine che la Germania subirebbe dalla vicenda. In particolare, Altmaier ha dichiarato: “È molto importante per me che, guardando alla fiducia nella Germania come sede di banche, un caso del genere non si ripeta tanto rapidamente”.Il ministro dell'Economia e dell'Energia ha poi evidenziato: “Ci saremmo aspettati una situazione del genere ovunque, ma non in Germania”. Sulla questione è indirettamente intervenuta anche la Commissione europea, con un portavoce che ha comunicato: “L'efficacia delle norme dell'Ue dipende dal fatto che le autorità di vigilanza abbiano una buona visione d'insieme delle attività degli attori del mercato”. Una vigilanza finanziaria efficiente è “cruciale” per la “stabilità finanziaria nell'Ue” (Geb)