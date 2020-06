Fase 3: Di Maio, maggioranza unita per rilancio economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa maggioranza "terrà e riuscirà nel piano ambizioso di uscire dalla crisi economica che deriva dalla crisi sanitaria del Covid-19". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento alla trasmissione "Porta a Porta" su Rai1. Secondo Di Maio, l’obiettivo del governo è quello di far evolvere l’economia dell’Italia anche oltre i livelli pre-crisi. Di Maio ha poi detto che digitalizzazione, transizione ecologica, export del made in Italy e rilancio dell’industria turistica, sono gli aspetti fondamentali su cui bisogna puntare. Nelle prossime settimane "avremo un piano organico" su come impiegare i soldi in arrivo dall’Ue, che "va presentato agli italiani ma che serve anche a tutti i Paesi europei per dire che noi quei soldi li vogliamo spendere per lavoro, sviluppo e crescita economica". "Tutti i ministri al lavoro per ultimare il Piano di rilancio dell’Italia", ha assicurato. (Res)