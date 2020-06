Rpt-Minori: Borgonzoni (Lega) su Bibbiano, io derisa e minacciata, famiglie meritano giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Correzione alla fonte, ripetizione con testo corretto.La senatrice della Lega Lucia Borgonzoni commenta le 24 richieste di rinvio a giudizio sulla vicenda Bibbiano ed afferma: "Sono stata derisa, minacciata, insultata, mi hanno intimato di chiedere scusa almeno un milione di volte. La mia colpa? Aver chiesto che venisse fatta chiarezza sui fatti di Bibbiano. Le 24 richieste di rinvio a giudizio tra i quali quelli al sindaco Andrea Carletti - continua la parlamentare in una nota - evidenziano come avevamo ragione, qualcosa su cui fare chiarezza c'è. Ma la nostra ragione non è quello che conta e nemmeno quello che vogliamo: ciò che vogliamo è che le famiglie abbiano finalmente verità e giustizia". (Com)