Giustizia: al ministero illustrate linee guida progetto di riforma del Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi pomeriggio in via Arenula il comitato paritetico Csm-ministero della Giustizia. Lo riferisce una nota del ministero. Oggetto dell’incontro la riforma ordinamentale e dell’organo di autogoverno della magistratura. Presente il ministro, Alfonso Bonafede, con i vertici ministeriali. Hanno preso parte all’incontro il procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, il vicepresidente del Csm, David Ermini, i presidenti delle commissioni - ad esclusione della terza, per cui ha partecipato il vicepresidente Alessio Lanzi - oltre al segretario generale, Paola Piraccini e Loredana Miccichè, presidente del Comitato paritetico. Sono state illustrate le linee guida del progetto di riforma del Csm e sono state raccolte alcune prime impressioni da parte dei partecipanti. (Com)