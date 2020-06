Governo: Di Maio, leadership di Conte si è molto rafforzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership del presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è "molto rafforzata nel corso degli anni". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento alla trasmissione "Porta a Porta" su Rai1. Se vorrà aiutare il Movimento cinque stelle, ha detto Di Maio, "io non posso che essere contento". "Non credo che (Conte, ndr) sia troppo appiattito sul Partito democratico" ha risposto il ministro ad una domanda, sottolineando che il premier "ha ruolo di equilibrio in un governo di coalizione". Di Maio ha inoltre auspicato che l’opposizione possa essere coinvolta nel confronto politico sul rilancio economico del Paese. (Res)