Privacy: Pisano, bene Soro su necessità di investire in una infrastruttura cloud pubblica

- Il presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, "ha sottolineato oggi un tema di grande importanza: la necessità di investire in una infrastruttura cloud pubblica". Lo scrive su Twitter il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, che aggiunge come si tratti di un "elemento essenziale parte della strategia cloud" del suo dicastero e dell'Agenzia per l'Italia digitale. (Rin)