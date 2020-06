Brasile: Amazzonia, fondi di investimento chiedono impegno del governo contro deforestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo che riunisce 30 fondi di investimento provenienti da 9 paesi diversi e che gestiscono complessivamente 3.700 miliardi di dollari, ha annunciato di essere pronto a rivedere i propri investimenti in Brasile nel caso il governo non adotti misure più efficaci per ridurre il disboscamento della foresta pluviale amazzonica. "L'aumento della deforestazione negli ultimi anni, combinata con le notizie di smantellamento delle agenzie di sorveglianza, delle politiche ambientali e dei diritti umani, sta creando una diffusa incertezza sulle condizioni per investire o offrire servizi finanziari in Brasile", si legge in una lettera inviata alla stampa brasiliana. Il gruppo di fondi di investimento, rappresentato dalla compagnia assicurativa e pensionistica norvegese Storebrand Asset Management, ha inviato lettere alle ambasciate brasiliane in vari paesi del mondo, chiedendo incontri con diplomatici del paese sudamericano ai quali presentare le preoccupazioni sulle questioni ambientali. (segue) (Brb)