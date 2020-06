Coronavirus: in Oklahoma nuovo record di contagi il giorno dopo il comizio di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oklahoma, uno degli stati Usa che stanno sperimentando un aumento sensibile di casi di coronavirus, ha visto il 21 giugno il suo giorno peggiore di sempre in quanto a contagi giornalieri, con 478. Lo riporta il sito "The Hil". Il nuovo record è arrivato il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto un comizio elettorale, il suo primo dall'inizio della pandemia, a Tulsa. Secondo gli esperti, tuttavia, i due eventi non sono per il momento correlati. Il totale è di 11.028 contagiati e 369 morti. Insieme all'Oklahoma, tra gli Stati che stanno vedendo la loro curva dei contagi salire ci sono il Texas, la Florida e la California, dopo tassi di infezione relativamente bassi all'inizio della primavera, quando gli epicentri della pandemia negli Stati Uniti erano sulla costa orientale e occidentali. Anche se l'amministrazione Trump ha spesso sostenuto che gli aumenti nei casi sono dovuti all'aumento dei test, questa opinione non trova conferma nei numeri. Sebbene qualsiasi aumento dei casi nello Stato dovuto al raduno di Trump non si rifletterebbe ancora nei dati ufficiali, gli esperti di salute pubblica hanno avvertito che l'evento potrebbe essere un "super-spreader", vale a dire una evento capace di scatenare un nuovo focolaio. Intanto ieri, 22 giugno, altri due membri dello staff che hanno partecipato al raduno del presidente a Tulsa sono risultati positivi al coronavirus.(Nys)