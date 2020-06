Abruzzo: Consiglio regionale, le proposte di legge approvate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale abruzzese, nel corso della seduta che si è conclusa questa sera tra le altre cose, ha approvato a maggioranza anche il progetto di legge che modifica le disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Il testo intende semplificare la procedura autorizzativa per l'abbattimento e l'espianto delle piante di olivo. Nello specifico si prevede, rispetto al passato, che i proprietari legittimi o i conduttori degli oliveti possano provvedere al loro espianto o abbattimento anche nel caso in cui gli ulivi siano soggetti a scarsa produttività per cause non rimovibili. La procedura autorizzativa deve coinvolgere l'Ufficio fitosanitario regionale e non più il servizio fitosanitario dell'Arssa in quanto la stessa agenzia è stata soppressa. Approvato all'unanimità il progetto che modifica la legge sulla "Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne" prevedendo un più agevole funzionamento della Commissione consultiva della pesca attraverso un distinguo tra i componenti della Commissione che saranno inquadrati come partecipanti di diritto oppure invitati permanenti. Prevista anche la valorizzazione del Centro ittiogenico sperimentale (C.i.s.i) dell'Aquila assicurando al Centro stesso il reimpiego delle risorse derivanti dalla vendita del materiale ittico prodotto. (Gru)