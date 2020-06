Il Kosovo invoca Trump come garante degli accordi con la Serbia. Potrà aggirare l'Ue?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un'accelerazione a sorpresa l’amministrazione presidenziale degli Stati Uniti sembra puntare ad assumere il ruolo di "garante" per uno storico accordo tra Serbia e Kosovo sulla normalizzazione dei rapporti. L’annuncio dell’inviato speciale Usa per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Richard Grennel, di un incontro tra i leader dei due paesi balcanici alla Casa Bianca il 27 giugno, potrebbe offrire al presidente Donald Trump l'occasione di emergere come principale mediatore dell’intesa tra i capi di Stato di Serbia e Kosovo, mettendo così in una posizione marginale l’Unione europea, ufficialmente impegnata nel ruolo di facilitare del dialogo. Una manovra non facile che potrebbe offrire a Trump nuove frecce al suo arco nel proseguo della campagna elettorale per le presidenziali Usa di quest’anno, accreditandosi come principale attore nella mediazione tra i due storici contendenti. Un ruolo di primo piano, quello degli Stati Uniti, che è da sempre visto con favore dal presidente kosovaro, Hashim Thaci. Quest’ultimo, inoltre, non ha fatto mancare critiche a Bruxelles per la scelta di nominare lo scorso maggio come inviato speciale dell’Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado, l'ex ministro degli Esteri slovacco Miroslav Lajcak.In primo luogo, Thaci non vede di buon occhio un diplomatico proveniente da uno dei cinque Stati membri dell'Ue che non riconoscono l’indipendenza del Kosovo: Slovacchia, per l’appunto, Spagna, Cipro, Romania e Grecia. Inoltre, nonostante Lajcak sia considerato un esperto in materia di questioni balcaniche per le sue esperienze sul campo, viene ricordato in Kosovo per una dichiarazione del 2013 in cui sosteneva che “nessuno in Slovacchia appoggia l’indipendenza del Kosovo”.In questo contesto di grande fragilità si è mosso l’inviato Usa Grennel, che ha concordato con Thaci e il presidente serbo Aleksandar Vucic una sorta di periodo di tregua fino al vertice di Washington. Se le autorità di Pristina, ha spiegato Grennel, hanno accettato di mettere da parte per il momento l’obiettivo di fare integrare il Kosovo nelle massime organizzazioni internazionali, la Serbia si sarebbe impegnata a sospendere la campagna per il ritiro del riconoscimento della sovranità kosovara da parte di paesi terzi. A questo si aggiunge la decisione del nuovo governo del Kosovo, guidato dal primo ministro Avdullah Hoti, di revocare le misure di reciprocità in vigore nei confronti della Serbia, aprendo così la strada alla ripresa del dialogo: decisione sostenuta sia dall’Unione europea che dagli Usa. Grennel sta inoltre concentrando i suoi sforzi diplomatici per convincere i leader dei due paesi a raggiungere un accordo che abbia in primo luogo dei risvolti economici e commerciali.La stessa stampa kosovara ha rivelato che l’intesa potrebbe declinarsi in una formula vicina alla proposta di Vucic della cosiddetta "iniziativa mini-Schengen". L’incontro, facilitato dall'inviato speciale Usa, verterà quindi su la libera circolazione di persone e merci e il riconoscimento dei diplomatici dei due paesi. La figura di Grennel resta comunque discussa in Kosovo per via delle accuse lanciate nei suoi confronti dall’ex premier, Albin Kurti. Il leader del movimento Vetevendosje ha affermato che il diplomatico Usa, nominato per alcuni mesi ad inizio anno direttore ad interim per l'Intelligence nazionale, sarebbe stato il braccio operativo di Washington a Pristina, “intromettendosi” nella politica del paese e contribuendo a “far cadere” il suo esecutivo nel tentativo di ottenere “una rapida vittoria diplomatica” a favore dello stesso Trump.Da parte sua, l’inviato Ue Lajcak ha condotto in settimana una visita in Kosovo dove ha incontrato, oltre allo stesso Thaci, anche il nuovo premier Hoti e la presidente del parlamento, Vjosa Osmani. L’ex ministro degli Esteri slovacco ha confermato l’impegno per una rapida ripresa del dialogo tra i due paesi sotto la mediazione dell’Unione europea nel proseguo del cammino iniziato nel 2013 grazie agli accordi di Bruxelles. A questi accordi però si sono susseguiti anni di speranze disattese soprattutto in merito all'istituzione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo e poi alla decisione di Pristina di imporre dazi sulle merci serbe. Nonostante il sostegno ribadito dall’Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nei confronti dell’operato di Lajcak, sembra però crescere la preoccupazione all’interno di alcuni ambienti delle istituzioni europee in merito ad un accordo che, sotto la guida degli Stati Uniti, potrebbe sfociare in uno scambio dei territori tra Serbia e Kosovo. Una prospettiva pericolosa che potrebbe aprire la via a nuove rivendicazioni territoriali all’interno della regione dando vita a nuovi movimenti di “irredentismo”, che segnerebbe un passo indietro ad esempio rispetto all’accordo di Prespa sul nome raggiunto nel 2018 dai governi di Atene e Skopje.In questo scenario va ad aggiungersi l’iniziativa franco-tedesca nell’organizzare un altro summit, finalizzato a facilitare la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, che sarebbe ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron a Parigi il prossimo 17 luglio. Come anticipato oggi dalla stampa kosovara, si tratterebbe di una risposta diplomatica alle mosse degli Stati Uniti per cercare di riportare l’asse della mediazione in Europa. Già lo scorso marzo i ministri degli Esteri di Francia e Germania, Yves Le Drian e Heiko Maas, avevano fatto appello alle due parti di mettere da parte i vecchi conflitti e le battaglie interne in una "nuova prospettiva” per fare fronte al cambiamento necessario dovuto alla crisi coronavirus. "Nessuna regione è più vicina all'Unione europea dei Balcani occidentali, geograficamente, storicamente, politicamente e dal punto di vista dei legami umani", avevano affermato allora i capi della diplomazia di Parigi e Berlino. Mentre non resta a guardare le mosse di Washington neanche la Federazione Russa. Proprio oggi il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, si trova in visita ufficiale in Serbia per discutere, come da lui stesso confermato, con l’omologo Ivica Dacic e con Vucic della sponda aperta da Trump nel raggiungere lo storico accordo tra Pristina e Belgrado. (Res)