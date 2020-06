Italia-Armenia: presidente Mattarella invia auguri a omologo Sarkissian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di auguri oggi in occasione del compleanno dell'omologo dell'Armenia Armen Sarkissian. Secondo quanto rende noto l'ambasciata italiana a Erevan tramite il proprio sito istituzionale, nella lettera Mattarella ha ricordato gli incontri avuti con Sarkissian in Armenia ed in Italia "che hanno ribadito l'importanza dei rapporti bilaterali" in continuo rafforzamento. "L'aspirazione per la libertà e la democrazia spicca nella storia comune dei nostri popoli", si legge nel messaggio di auguri, nel quale Mattarella ha espresso fiducia che il presidente Sarkissian possa essere ospitato al Quirinale nella sua prossima visita in Italia.(Res)