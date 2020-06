Infrastrutture: Egitto cerca sostegno della Lega araba su dossier diga etiope Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha indetto una riunione straordinaria in videoconferenza per la Lega degli Stati arabi per sostenere le azioni dell’Egitto volte a fermare il riempimento unilaterale e la messa in funzione da parte dell’Etiopia della Grande diga della rinascita (Gerd). Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano. "L'Egitto invita tutti i paesi arabi a sostenere la sua azione in questo dossier vitale che inciderebbe sulle risorse di oltre 150 milioni di cittadini che vivono sulle rive del Nilo in Egitto e in Sudan", ha affermato Shoukry. Ieri, lo stesso ministro degli Esteri egiziano, ha dichiarato che l'Egitto è "sempre disponibile" a proseguire i negoziati per raggiungere un accordo sul riempimento ed il funzionamento della Grande diga etiope della Rinascita (Gerd). Commentando le osservazioni dell'omologo etiope, Gedu Andargachew, secondo il quale la decisione de Il Cairo di fare ricorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per risolvere il contenzioso equivale ad una "fuga dai negoziati", Shoukry ha dichiarato: “L'Egitto è impegnato in negoziati in buona fede da un intero decennio ed è "sempre disposto a negoziare per raggiungere un accordo che possa rappresentare l'interesse di tutte le parti". All'inizio di questo mese, i ministri dell'irrigazione di Egitto, Etiopia e Sudan hanno ripreso i colloqui dopo quasi quattro mesi di pausa con la mediazione delle autorità di Stati Uniti, Unione Africana (Ua) e Banca mondiale. (segue) (Cae)