Infrastrutture: Egitto cerca sostegno della Lega araba su dossier diga etiope Gerd (2)

- I colloqui trilaterali affrontano un nuovo momento di stallo dopo che la parte etiope ha presentato una proposta che autorizza Addis Abeba a modificare unilateralmente il futuro accordo sul riempimento e il funzionamento di Gerd, iniziativa giudicata da Il Cairo come "intransigente". Il ministro egiziano Shoukry ha di conseguenza annunciato l'intenzione di sottoporre il contenzioso al Consiglio di Sicurezza Onu, sottolineando che il suo governo deve prendere in considerazione "altre opzioni politiche" per difendere suoi diritti idrici e i suoi interessi vitali. L'Etiopia ha a sua volta minacciato di abbandonare il tavolo dei negoziati in corso con Egitto e Sudan per il riempimento della Grande diga etiope della Rinascita (Gerd) se le autorità de Il Cairo dovessero a loro volta lasciarlo. "Mentre li invitiamo a negoziare con mentalità aperta ed a discutere questioni basate su principi, gli egiziani stanno pensando in modo diverso e per interrompere la negoziazione", ha detto Andargachew. (Cae)