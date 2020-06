Germania: scandalo Wirecard, ex Ad Braun libero su cauzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrestato nella serata di ieri 23 giugno a Monaco di Baviera, Markus Braun, dimessosi il 19 giugno scorso da amministratore delegato della società di servizi finanziari tedesca Wirecard, è di nuovo in libertà. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, il tribunale di Monaco ha sospeso il mandato di cattura dietro il versamento di una cauzione di cinque milioni di euro. Braun si è, inoltre, impegnato a presentarsi alla polizia per una settimana. L'ex Ad di Wirecard, cittadino austriaco con residenza a Vienna, è tra i principali sospettati per lo scandalo della frode che ha travolto la società. In particolare, la procura di Monaco di Baviera accusa Braun di “informazioni errate” sui bilanci e di manipolazione del mercato. L'ex Ad avrebbe gonfiato i bilanci di Wirecard e di avrebbe truccato il fatturato al fine di attirare investimenti. Il caso è venuto alla ribalta con la scoperta di un ammanco di 1,9 miliardi di euro nei conti di Wirecard. È stata la stessa società ad ammettere che i saldi bancari ufficiali su presunti conti nelle Filippine “con elevata probabilità non esistono”. Nella giornata di ieri, Braun si era recato da Vienna a Monaco, forse perché già informato del mandato di arresto emesso dalla procura del capoluogo della Baviera, e si era costituito. L'ex Ad di Wirecard “ha accettato di collaborare al primo interrogatorio”, ha dichiarato la portavoce della procura di Monaco, Anne Leiding. Intanto, al Bundestag è l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin) a essere sotto accusa per lo scandalo Wirecard. (segue) (Geb)