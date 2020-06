Lombardia: Gallera, al via nel bresciano campagna screening sierologici a 14mila cittadini fra 65 e 74 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia sta avviando insieme alle ATS di Brescia e della Montagna, una nuova indagine sierologica con i test effettuati ai cittadini del Bresciano al fine di verificare la circolazione del virus SARS-CoV2 nei Comuni maggiormente colpiti dall'epidemia e nella fascia di popolazione più vulnerabile, rappresentata dai cittadini con età tra i 65 anni ed i 74 anni. Si tratta, nel complesso, di circa 14.000 prelievi ematici". Lo rende noto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Tra questa fascia di popolazione - sottolinea Claudio Sileo, direttore generale dell'ATS di Brescia - sarà selezionato un campione rappresentativo di circa 13.000 cittadini. Il campionamento sarà effettuato tenendo conto (nei comuni con più di 5.200 abitanti) del numero in valore assoluto di casi positivi Covid19 e di morti Covid19; del tasso di casi positivi Covid19 e di morti Covid19, rapportato alla popolazione del comune stesso". Applicando questi criteri sono stati individuati 16 comuni: Orzinuovi, Manerbio, Verolanuova, Borgo San Giacomo, Palazzolo Sull'oglio, Borgosatollo, Cazzago San Martino, Pontoglio, Capriolo, Chiari, Carpenedolo, Bagnolo Mella, Pontevico, Ospitaletto, Concesio, Brescia. I test sierologici saranno effettuati in Centri Prelievi dove in contemporanea al prelievo di sangue venoso sarà eseguito anche il tampone naso e/o orofaringeo. Per garantire la copertura del territorio saranno operativi i Centri prelievi Synlab di Brescia (via Marconi), Rovato e Castenedolo ed il punto prelievi “drive -in” presso la Fiera di Brescia gestito dalla ASST Spedali Civili. (segue) (Com)