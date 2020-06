Lombardia: Gallera, al via nel bresciano campagna screening sierologici a 14mila cittadini fra 65 e 74 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno realizzati circa 300 test al giorno, da lunedì al venerdì, e 150 al sabato; in caso di positività al test, rilevata di norma dal laboratorio già nello stesso giorno del prelievo, si procederà automaticamente alla processazione del tampone con esito il giorno successivo, garantendo tempi rapidissimi e quindi nessun periodo di isolamento per il cittadino, né nuovo accesso. Le prenotazioni nelle agende saranno gestite direttamente dal Call Center Regionale su elenchi di cittadini che saranno forniti da Ats che chiederà la collaborazione dei Comuni interessati. Saranno esclusi cittadini che siano risultati Covid19 positivi o che abbiano già eseguito un tampone e/o un test sierologico. Potranno essere effettuati circa 1.650 test alla settimana, che si aggiungeranno ai test - sempre a carico del SSR - che, nel frattempo, proseguiranno per le categorie previste. Nel territorio afferente all'ATS di Brescia sono già stati eseguiti a cittadini 45.814 test sierologici (pari al 4 per cento della popolazione), sia in regime di Servizio sanitario regionale (per tutte le varie categorie previste) sia a livello "privato". (segue) (Com)