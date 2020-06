Lombardia: Gallera, al via nel bresciano campagna screening sierologici a 14mila cittadini fra 65 e 74 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono inoltre da aggiungere i test relativi allo studio in corso del Ministero della salute che si attesteranno a ulteriori 3.000 per Ats Brescia. Il territorio della Valcamonica, in provincia di Brescia, comprende 41 piccoli comuni di dimensioni inferiori a 5.000 abitanti, ad eccezione del comune di Darfo Boario Terme, con una popolazione pari a 15.691 abitanti. "Siamo pronti ad avviare uno studio di sieroprevalenza – spiega il direttore generale dell'Ats della Montagna Lorella Cecconami - fra i residenti nei comuni della Valcamonica, relativamente alla classe di età 65-74 anni. Si tratta di circa 1.000 soggetti pari all'8per cento del totale della popolazione di riferimento, distribuiti proporzionalmente tra maschi e femmine". L'indagine verrà effettuata in ogni comune e sarà gestita dall'Ats della Montagna. Le chiamate ai cittadini candidati all'esecuzione del test verranno effettuate in collaborazione con i sindaci dei comuni della Valcamonica. (Com)