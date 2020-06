© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno partecipano all’assemblea settimanale organizzata dal Coordinamento Spettacolo Lombardia, la rete delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo. Sono invitati anche i direttori artistici dei teatri milanesi. Hanno confermato la loro partecipazione Elio De Capitani (Teatro Elfo Puccini), Sergio Escobar (Piccolo Teatro), Andrée Ruth Shammah (Teatro Parenti), Renato Sarti (Teatro della Cooperativa), Giancarlo Bozzo (Zelig teatro), Gaia Calimani (teatro MTM).Teatro Burri, parco Sempione (ore 18.00)REGIONERCS Academy Online talk - La nuova sanità: investimenti, spesa sanitaria e contributo alla Digital Health. Con Roberto Speranza, Giulio Gallera, Sergio Abrignani, Alberto Mantovani, Giovanni Rezza, Massimo Scaccabarozzi, Gianluca Garbi, Francesco Gabbrielli, Pasquale Frega, Elena Sini, Alberto Eugenio Tozzi. Interviste a cura di Luciano Fontana, Simona Ravizza, Nicola Saldutti. Moderano Luigi Ripamonti e Ruggiero Corcella.in diretta su: https://rcsacademy.it/conference (dalle ore 9.30)Presentazione “Protocollo Viecca”: risultati di applicazione e nuove ipotesi di Protocollo per insufficienza respiratoria nei post Covid-19. Intervengono: Giulio Gallera - assessore al Welfare Regione Lombardia; Alessandro Visconti - direttore Generale ASST Fatebenefratelli Sacco; Maurizio Viecca - direttore dipartimento alte specialità ASST Fatebenefratelli Sacco; Pierachille Santus - direttore Pneumologia P.O. L. SaccoOspedale L. Sacco Centro Cuore - Sala conferenze Pad. 6 – 1° piano (Ore 11.00)Il Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, Emanuele Monti è in provincia di Varese per due incontri istituzionali. Il primo si tiene all'Ambulatorio di via Fuser 4, a Somma Lombardo, insieme al Dg dell’Asst Valle Olona, Eugenio Porfido, per un sopralluogo alla struttura (ore 14.00)In seguito, presso la sede del 112 di Varese in viale Borri 57, Asst Sette Laghi, incontro per i dieci anni di vita del numero unico delle emergenze a Varese. Qui incontra il responsabile del 112 Guido Garzena. (ore 15.30)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, è in visita istituzionale in Valle Camonica. Il primo appuntamento è presso l'Infopoint di Boario Terme, dove l'assessore è accolta dalle autorità locali. Successivamente, è previsto un incontro con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria del territorio.Infopoint piazzale Einaudi - Boario Terme/Bs (ore 15.30)Archeopark località Gattaro, 4 - Boario Terme/Bs (ore 17.30) (segue) (Rem)