Lega: Riccardi, scelta sofferta ma convinta, oggi inizia nuovo percorso

- La senatrice Alessandra Riccardi comunica in un post su Facebook "dopo un'attenta riflessione" il suo "passaggio al gruppo della Lega. Gli ultimi mesi - continua la parlamentare - hanno visto irrimediabilmente acuirsi le distanze tra le mie idee e quelle del Movimento cinque stelle, portandomi a questa scelta sofferta, ma convinta. Il mio disagio, in particolare, è legato al fatto che non si sia realizzato, neppure in minima parte, quel confronto parlamentare, anche coinvolgendo l'opposizione, per riforme importanti e ancora più necessarie al Paese in un periodo difficile come questo". Riccardi, poi, sottolinea: "Un altro elemento di contrasto con il gruppo Cinque stelle si è verificato in occasione del voto sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Open arms: anche qui a mio avviso sussisteva, come nel caso della Diciotti, l'azione di governo nel perseguimento della politica dei flussi migratori. E anche sul caso Gregoretti ero uscita dall'Aula, non condividendo la posizione del mio gruppo a favore del processo. Resta la soddisfazione per gli anni di lavoro trascorsi e per alcuni risultati raggiunti, ma oggi inizia un nuovo percorso. Ringrazio Matteo Salvini, il presidente Massimiliano Romeo e tutti i senatori della Lega - conclude la senatrice -, gruppo cui approdo oggi con entusiasmo e nel quale, con impegno e passione, cercherò di svolgere al meglio il mio lavoro".(Rin)