Corruzione: gip Milano, in appalto M2 da 100 milioni funzionario Atm raggiunge livello più alto in gestione illecita gare

- Nell'inchiesta della Procura di Milano sulle gare d'appalto pilotate per lavori sulla metropolitana c'è anche quella da oltre 100 milioni di euro indetta da Atm nel 2019, vinta dalla società tedesca Siemens Mobility lo scorso 6 maggio, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del nuovo sistema di segnalamento Cbtc della Linea metropolitana M2. Ed è in questa procedura - secondo il gip di Milano Laura Pasquinelli - che Paolo Bellini, funzionario tecnico di Atm finito oggi in carcere con l'accusa di corruzione e turbativa d'asta, offre "la massima espressione del livello raggiunto nella gestione illecita delle gare d'appalto e nella ricerca avida e spasmodica di corresponsioni corruttive". In questa circostanza Bellini "gioca su più tavoli - si legge in un passaggio delle 426 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare - intessendo trattative con più imprese per agevolarle illecitamente e contemporaneamente tutte quante, nonché creando collegamenti e joint venture tra alcune di loro con l'obiettivo di assicurare comunque un soddisfacente profitto corruttivo qualunque sarebbe stato l'aggiudicatario della procedura". (segue) (Rem)