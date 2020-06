Corruzione: gip Milano, in appalto M2 da 100 milioni funzionario Atm raggiunge livello più alto in gestione illecita gare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle indagini degli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, coordinati dal pm Giovanni Polizzi, emerge come Bellini si rivolga al management di Alstom, a quello di Siemens e a quello di Link Consulting innanzitutto "anticipando a ciascuno diverse informazioni importanti in relazione al bando anche prima della sua pubblicazione, ma si spinge anche a consegnare fisicamente e direttamente ai referenti di tutte e tre le società alcuni documenti tecnici di decisiva rilevanza", evidenza ancora il gip. Dalle intercettazioni risulta infatti la consegna a due manager di Alstom (Federico Carpita e Alberto Paoli, entrambi arrestati stamattina) in un incontro del 9 aprile 2019 in una pendrive contenente documenti relativi agli altri concorrenti, specifiche tecniche sulle stazioni delle metropolitana e bozze di progetto utili alla formulazione di una valida offerta, così come, sempre dalle intercettazioni, emerge chiaramente anche la consegna del 25 giugno successivo di un ulteriore chiavetta a Camillo Gallizioli (arrestato stamattina) di Siemens, che poi riferisce a Bellini di averne girato i contenuti anche a Rudolf Unverzagt, referente tedesco della medesima società (solo indagato), contenente documentazione tecnica anche riguardante i concorrenti. (segue) (Rem)