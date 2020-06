Comuni: Decaro (Anci), assegnate risorse in conferenza Stato-città, ora misure normative attese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo posto al Parlamento la necessità di interventi anche senza oneri eppure essenziali per garantire lo svolgimento dell'attività istituzionale e finanziaria dei Comuni. Ma non sempre registriamo l'attenzione che ci aspettiamo. Abbiamo richiesto, come è ovvio - ha spiegato Decaro - il rinvio da luglio a settembre del termine per la verifica degli equilibri di bilancio, perché per allora non avremo i dati contabili necessari, e aspettiamo un chiarimento sulla norma che regola l'attività di monitoraggio delle perdite. Il governo e il Parlamento - il presidente dell'Anci - devono aver chiaro che dalle loro decisioni dipende che gli amministratori comunali siano in grado di svolgere il loro naturale e fondamentale ruolo per assicurare la ripresa del Paese". (Com)